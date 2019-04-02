Inter Bank Forex Rates – 2 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Apr 02 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Apr 02 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.07
|100.42
|Canadian Dollar
|CAD
|105.31
|105.69
|Danish Krone
|DKK
|21.09
|21.16
|Euro
|EUR
|157.94
|158.5
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.91
|17.98
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.49
|37.62
|Singapore Dollar
|SGD
|103.4
|103.77
|Swedish Korona
|SEK
|15.16
|15.22
|Swiss Franc
|CHF
|141.14
|141.64
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.28
|183.93
|US Dollar
|USD
|140.6
|141.1