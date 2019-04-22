Inter Bank Forex Rates – 22 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 22 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 22 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.95
|101.3
|Canadian Dollar
|CAD
|105.61
|105.98
|Danish Krone
|DKK
|21.25
|21.33
|Euro
|EUR
|158.67
|159.24
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.79
|Singapore Dollar
|SGD
|104.21
|104.58
|Swedish Korona
|SEK
|15.17
|15.23
|Swiss Franc
|CHF
|139.1
|139.6
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.46
|184.11
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7