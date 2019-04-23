Inter Bank Forex Rates – 23 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Apr 23 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Apr 23 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.78
|101.14
|Canadian Dollar
|CAD
|105.67
|106.04
|Danish Krone
|DKK
|21.25
|21.33
|Euro
|EUR
|158.67
|159.24
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.68
|37.82
|Singapore Dollar
|SGD
|104.06
|104.43
|Swedish Korona
|SEK
|15.17
|15.23
|Swiss Franc
|CHF
|139.13
|139.62
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.48
|184.13
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7