Inter Bank Forex Rates – 25 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Apr 25 2019
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Apr 25 2019
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.26
|99.61
|Canadian Dollar
|CAD
|104.97
|105.34
|Danish Krone
|DKK
|21.2
|21.28
|Euro
|EUR
|158.32
|158.88
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.01
|18.07
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.79
|Singapore Dollar
|SGD
|103.83
|104.2
|Swedish Korona
|SEK
|15.07
|15.12
|Swiss Franc
|CHF
|138.31
|138.8
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.64
|183.29
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7