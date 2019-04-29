Inter Bank Forex Rates – 29 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 29 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 29 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.19
|99.54
|Canadian Dollar
|CAD
|104.74
|105.11
|Danish Krone
|DKK
|21.06
|21.14
|Euro
|EUR
|157.25
|157.8
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.66
|37.79
|Singapore Dollar
|SGD
|103.71
|104.08
|Swedish Korona
|SEK
|14.82
|14.87
|Swiss Franc
|CHF
|138.43
|138.92
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.15
|182.79
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7