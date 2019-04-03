Inter Bank Forex Rates – 3 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Wed, Apr 03 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Wed, Apr 03 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.75
|100.11
|Canadian Dollar
|CAD
|105.65
|106.03
|Danish Krone
|DKK
|21.11
|21.19
|Euro
|EUR
|157.61
|158.17
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.92
|17.99
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.51
|37.65
|Singapore Dollar
|SGD
|103.79
|104.16
|Swedish Korona
|SEK
|15.14
|15.19
|Swiss Franc
|CHF
|140.85
|141.36
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.92
|184.57
|US Dollar
|USD
|140.7
|141.2