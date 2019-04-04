Inter Bank Forex Rates – 4 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Thu, Apr 04 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Thu, Apr 04 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.02
|100.37
|Canadian Dollar
|CAD
|105.8
|106.17
|Danish Krone
|DKK
|21.18
|21.26
|Euro
|EUR
|158.12
|158.68
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.95
|18.01
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.57
|37.7
|Singapore Dollar
|SGD
|104.06
|104.43
|Swedish Korona
|SEK
|15.15
|15.2
|Swiss Franc
|CHF
|141.18
|141.69
|UK Pound Sterling
|GBP
|185.12
|185.78
|US Dollar
|USD
|140.9
|141.4