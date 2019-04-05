Inter Bank Forex Rates – 5 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Apr 05 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Apr 05 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.51
|100.87
|Canadian Dollar
|CAD
|105.81
|106.18
|Danish Krone
|DKK
|21.27
|21.35
|Euro
|EUR
|158.79
|159.35
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.66
|37.8
|Singapore Dollar
|SGD
|104.38
|104.75
|Swedish Korona
|SEK
|15.25
|15.31
|Swiss Franc
|CHF
|141.58
|142.08
|UK Pound Sterling
|GBP
|186.06
|186.72
|US Dollar
|USD
|141.25
|141.75