Inter Bank Forex Rates – 8 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 08 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 08 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.58
|100.94
|Canadian Dollar
|CAD
|105.7
|106.07
|Danish Krone
|DKK
|21.24
|21.31
|Euro
|EUR
|158.56
|159.12
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.66
|37.8
|Singapore Dollar
|SGD
|104.3
|104.67
|Swedish Korona
|SEK
|15.23
|15.28
|Swiss Franc
|CHF
|141.19
|141.69
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.9
|185.56
|US Dollar
|USD
|141.25
|141.75