Inter Bank Forex Rates – 9 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Apr 09 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Apr 09 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.05
|100.41
|Canadian Dollar
|CAD
|105.47
|105.84
|Danish Krone
|DKK
|21.22
|21.3
|Euro
|EUR
|158.44
|159
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.98
|18.04
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.59
|37.72
|Singapore Dollar
|SGD
|104.06
|104.43
|Swedish Korona
|SEK
|15.18
|15.24
|Swiss Franc
|CHF
|141.27
|141.77
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.33
|184.98
|US Dollar
|USD
|141.1
|141.6