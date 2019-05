Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, May 01 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 58,257 67,879 181,204 Palladium XPD 63,115 73,539 196,313 Platinum XPT 40,593 47,297 126,261 Silver XAG 679 791 2,111