Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, May 14 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 59,168 68,940 184,037 Palladium XPD 60,662 70,681 188,683 Platinum XPT 39,276 45,763 122,164 Silver XAG 674 786 2,097