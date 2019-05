Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Mon, May 20 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 60,852 70,902 189,273 Palladium XPD 62,853 73,233 195,497 Platinum XPT 39,039 45,486 121,426 Silver XAG 689 802 2,142