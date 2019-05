Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, May 28 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 62,254 72,536 193,636 Palladium XPD 64,771 75,468 201,462 Platinum XPT 39,347 45,845 122,384 Silver XAG 706 823 2,196