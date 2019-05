Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, May 29 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 62,509 72,833 194,427 Palladium XPD 65,513 76,334 203,773 Platinum XPT 38,940 45,372 121,120 Silver XAG 702 818 2,185