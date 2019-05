Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Fri, May 31 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 61,461 71,612 191,167 Palladium XPD 64,903 75,623 201,875 Platinum XPT 37,835 44,084 117,681 Silver XAG 691 805 2,148