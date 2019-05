Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Thu, May 09 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 58,330 67,964 181,429 Palladium XPD 60,061 69,981 186,815 Platinum XPT 39,344 45,842 122,375 Silver XAG 675 786 2,098