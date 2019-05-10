Inter Bank Forex Rates – 10 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 10 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 10 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.34
|98.69
|Canadian Dollar
|CAD
|104.56
|104.93
|Danish Krone
|DKK
|21.14
|21.22
|Euro
|EUR
|157.83
|158.39
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.97
|18.03
|Japanese Yen
|JPY
|1.28
|1.29
|Saudi Riyal
|SAR
|37.6
|37.73
|Singapore Dollar
|SGD
|103.4
|103.77
|Swedish Korona
|SEK
|14.66
|14.71
|Swiss Franc
|CHF
|138.15
|138.64
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.44
|184.09
|US Dollar
|USD
|141
|141.5