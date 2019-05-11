Inter Bank Forex Rates – 11 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, May 11 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, May 11 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.89
|99.24
|Canadian Dollar
|CAD
|104.88
|105.25
|Danish Krone
|DKK
|21.24
|21.31
|Euro
|EUR
|158.58
|159.14
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.99
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.29
|1.29
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.78
|Singapore Dollar
|SGD
|103.63
|103.99
|Swedish Korona
|SEK
|14.65
|14.7
|Swiss Franc
|CHF
|139.13
|139.62
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.83
|184.48
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7