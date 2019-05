Inter Bank Forex Rates – 11 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, May 11 2019.

Currency Symbol Bank Buying

TT Clean Bank Selling

TT & OD Charts Australian Dollar AUD 98.89 99.24 Canadian Dollar CAD 104.88 105.25 Danish Krone DKK 21.24 21.31 Euro EUR 158.58 159.14 Hong Kong Dollar HKD 17.99 18.06 Japanese Yen JPY 1.29 1.29 Saudi Riyal SAR 37.65 37.78 Singapore Dollar SGD 103.63 103.99 Swedish Korona SEK 14.65 14.7 Swiss Franc CHF 139.13 139.62 UK Pound Sterling GBP 183.83 184.48 US Dollar USD 141.2 141.7