Inter Bank Forex Rates – 14 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, May 14 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, May 14 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.54
|98.89
|Canadian Dollar
|CAD
|105.09
|105.46
|Danish Krone
|DKK
|21.24
|21.31
|Euro
|EUR
|158.55
|159.11
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.99
|18.05
|Japanese Yen
|JPY
|1.29
|1.29
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.78
|Singapore Dollar
|SGD
|103.38
|103.75
|Swedish Korona
|SEK
|14.67
|14.72
|Swiss Franc
|CHF
|139.63
|140.13
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.68
|184.33
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7