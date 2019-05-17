Inter Bank Forex Rates – 17 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 17 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 17 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100
|102
|Canadian Dollar
|CAD
|107.5
|110
|Danish Krone
|DKK
|21.22
|21.3
|Euro
|EUR
|161
|163
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.01
|18.08
|Japanese Yen
|JPY
|1.29
|1.3
|Saudi Riyal
|SAR
|38.2
|39
|Singapore Dollar
|SGD
|105.5
|107.5
|Swedish Korona
|SEK
|14.72
|14.78
|Swiss Franc
|CHF
|142.5
|144.5
|UK Pound Sterling
|GBP
|184
|187
|US Dollar
|USD
|147
|148