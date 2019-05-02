Inter Bank Forex Rates – 2 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 02 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 02 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.46
|99.81
|Canadian Dollar
|CAD
|104.91
|105.28
|Danish Krone
|DKK
|21.16
|21.24
|Euro
|EUR
|157.99
|158.55
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.79
|Singapore Dollar
|SGD
|103.67
|104.04
|Swedish Korona
|SEK
|14.85
|14.9
|Swiss Franc
|CHF
|138.54
|139.03
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.73
|183.38
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7