Inter Bank Forex Rates – 20 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, May 20 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, May 20 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.77
|101.11
|Canadian Dollar
|CAD
|108.67
|109.04
|Danish Krone
|DKK
|21.91
|21.98
|Euro
|EUR
|163.6
|164.16
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.64
|18.71
|Japanese Yen
|JPY
|1.33
|1.34
|Saudi Riyal
|SAR
|39.02
|39.16
|Singapore Dollar
|SGD
|106.52
|106.88
|Swedish Korona
|SEK
|15.18
|15.23
|Swiss Franc
|CHF
|144.98
|145.48
|UK Pound Sterling
|GBP
|187.21
|187.85
|US Dollar
|USD
|146.35
|146.85