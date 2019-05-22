Inter Bank Forex Rates – 22 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, May 22 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, May 22 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|103.2
|103.55
|Canadian Dollar
|CAD
|111.7
|112.07
|Danish Krone
|DKK
|22.41
|22.49
|Euro
|EUR
|167.41
|167.96
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.11
|19.17
|Japanese Yen
|JPY
|1.36
|1.37
|Saudi Riyal
|SAR
|40
|40.13
|Singapore Dollar
|SGD
|109.01
|109.37
|Swedish Korona
|SEK
|15.5
|15.56
|Swiss Franc
|CHF
|148.54
|149.03
|UK Pound Sterling
|GBP
|190.88
|191.51
|US Dollar
|USD
|150
|150.5