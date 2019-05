Inter Bank Forex Rates – 22 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, May 22 2019.

Currency Symbol Bank Buying

TT Clean Bank Selling

TT & OD Charts Australian Dollar AUD 103.2 103.55 Canadian Dollar CAD 111.7 112.07 Danish Krone DKK 22.41 22.49 Euro EUR 167.41 167.96 Hong Kong Dollar HKD 19.11 19.17 Japanese Yen JPY 1.36 1.37 Saudi Riyal SAR 40 40.13 Singapore Dollar SGD 109.01 109.37 Swedish Korona SEK 15.5 15.56 Swiss Franc CHF 148.54 149.03 UK Pound Sterling GBP 190.88 191.51 US Dollar USD 150 150.5