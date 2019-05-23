Inter Bank Forex Rates – 23 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 23 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 23 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.46
|104.8
|Canadian Dollar
|CAD
|113.26
|113.64
|Danish Krone
|DKK
|22.69
|22.76
|Euro
|EUR
|169.46
|170.01
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.34
|19.41
|Japanese Yen
|JPY
|1.37
|1.38
|Saudi Riyal
|SAR
|40.49
|40.62
|Singapore Dollar
|SGD
|110.08
|110.45
|Swedish Korona
|SEK
|15.73
|15.78
|Swiss Franc
|CHF
|150.1
|150.59
|UK Pound Sterling
|GBP
|193.05
|193.68
|US Dollar
|USD
|151.85
|152.35