Inter Bank Forex Rates – 24 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 24 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 24 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.33
|104.67
|Canadian Dollar
|CAD
|112.85
|113.22
|Danish Krone
|DKK
|22.66
|22.73
|Euro
|EUR
|169.19
|169.75
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.33
|19.4
|Japanese Yen
|JPY
|1.38
|1.38
|Saudi Riyal
|SAR
|40.47
|40.6
|Singapore Dollar
|SGD
|109.93
|110.29
|Swedish Korona
|SEK
|15.74
|15.8
|Swiss Franc
|CHF
|150.45
|150.94
|UK Pound Sterling
|GBP
|191.88
|192.52
|US Dollar
|USD
|151.75
|152.25