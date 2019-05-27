Inter Bank Forex Rates – 27 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, May 27 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, May 27 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.21
|104.55
|Canadian Dollar
|CAD
|112.35
|112.72
|Danish Krone
|DKK
|22.67
|22.74
|Euro
|EUR
|169.28
|169.84
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.29
|19.36
|Japanese Yen
|JPY
|1.38
|1.39
|Saudi Riyal
|SAR
|40.37
|40.51
|Singapore Dollar
|SGD
|109.7
|110.06
|Swedish Korona
|SEK
|15.74
|15.79
|Swiss Franc
|CHF
|150.75
|151.25
|UK Pound Sterling
|GBP
|191.67
|192.31
|US Dollar
|USD
|151.4
|151.9