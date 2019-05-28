Inter Bank Forex Rates – 28 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, May 28 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, May 28 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.46
|104.8
|Canadian Dollar
|CAD
|112.11
|112.48
|Danish Krone
|DKK
|22.61
|22.69
|Euro
|EUR
|168.89
|169.45
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.2
|19.26
|Japanese Yen
|JPY
|1.38
|1.38
|Saudi Riyal
|SAR
|40.2
|40.33
|Singapore Dollar
|SGD
|109.69
|110.05
|Swedish Korona
|SEK
|15.8
|15.85
|Swiss Franc
|CHF
|150.26
|150.76
|UK Pound Sterling
|GBP
|191.86
|192.5
|US Dollar
|USD
|148.5
|149