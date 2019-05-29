Inter Bank Forex Rates – 29 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, May 29 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, May 29 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|103.88
|104.22
|Canadian Dollar
|CAD
|111.59
|111.97
|Danish Krone
|DKK
|22.46
|22.53
|Euro
|EUR
|167.71
|168.27
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.11
|19.17
|Japanese Yen
|JPY
|1.37
|1.37
|Saudi Riyal
|SAR
|40
|40.13
|Singapore Dollar
|SGD
|108.91
|109.27
|Swedish Korona
|SEK
|15.65
|15.7
|Swiss Franc
|CHF
|149.28
|149.78
|UK Pound Sterling
|GBP
|190.07
|190.7
|US Dollar
|USD
|149
|149.5