Inter Bank Forex Rates – 3 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 03 2019.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 03 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.19
|99.54
|Canadian Dollar
|CAD
|105.06
|105.43
|Danish Krone
|DKK
|21.19
|21.27
|Euro
|EUR
|158.23
|158.79
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.6
|37.74
|Singapore Dollar
|SGD
|103.75
|104.12
|Swedish Korona
|SEK
|14.82
|14.87
|Swiss Franc
|CHF
|138.79
|139.28
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.32
|184.97
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7