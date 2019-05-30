Inter Bank Forex Rates – 30 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 30 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 30 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.48
|104.83
|Canadian Dollar
|CAD
|111.82
|112.19
|Danish Krone
|DKK
|22.55
|22.62
|Euro
|EUR
|168.36
|168.92
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.21
|19.27
|Japanese Yen
|JPY
|1.38
|1.38
|Saudi Riyal
|SAR
|40.21
|40.34
|Singapore Dollar
|SGD
|109.24
|109.6
|Swedish Korona
|SEK
|15.73
|15.78
|Swiss Franc
|CHF
|149.89
|150.38
|UK Pound Sterling
|GBP
|190.89
|191.53
|US Dollar
|USD
|149.5
|150