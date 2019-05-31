Inter Bank Forex Rates – 31 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 31 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, May 31 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|103.74
|104.09
|Canadian Dollar
|CAD
|110.79
|111.16
|Danish Krone
|DKK
|22.33
|22.4
|Euro
|EUR
|166.75
|167.31
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.07
|19.14
|Japanese Yen
|JPY
|1.37
|1.37
|Saudi Riyal
|SAR
|39.92
|40.05
|Singapore Dollar
|SGD
|108.56
|108.92
|Swedish Korona
|SEK
|15.68
|15.74
|Swiss Franc
|CHF
|148.6
|149.1
|UK Pound Sterling
|GBP
|189.12
|189.75
|US Dollar
|USD
|149.5
|150