Inter Bank Forex Rates – 4 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, May 04 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, May 04 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.78
|99.13
|Canadian Dollar
|CAD
|104.87
|105.24
|Danish Krone
|DKK
|21.13
|21.21
|Euro
|EUR
|157.77
|158.33
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.78
|Singapore Dollar
|SGD
|103.62
|103.98
|Swedish Korona
|SEK
|14.74
|14.8
|Swiss Franc
|CHF
|138.44
|138.94
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.11
|184.76
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7