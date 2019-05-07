Inter Bank Forex Rates – 7 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, May 07 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, May 07 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.44
|98.79
|Canadian Dollar
|CAD
|104.7
|105.07
|Danish Krone
|DKK
|21.15
|21.23
|Euro
|EUR
|157.93
|158.49
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.98
|18.05
|Japanese Yen
|JPY
|1.28
|1.28
|Saudi Riyal
|SAR
|37.56
|37.69
|Singapore Dollar
|SGD
|103.43
|103.8
|Swedish Korona
|SEK
|14.75
|14.8
|Swiss Franc
|CHF
|138.95
|139.44
|UK Pound Sterling
|GBP
|185.18
|185.84
|US Dollar
|USD
|141.1
|141.6