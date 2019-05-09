Inter Bank Forex Rates – 9 May 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 09 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, May 09 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.08
|99.43
|Canadian Dollar
|CAD
|104.82
|105.19
|Danish Krone
|DKK
|21.17
|21.25
|Euro
|EUR
|158.08
|158.64
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.98
|18.04
|Japanese Yen
|JPY
|1.28
|1.29
|Saudi Riyal
|SAR
|37.62
|37.76
|Singapore Dollar
|SGD
|103.68
|104.05
|Swedish Korona
|SEK
|14.73
|14.78
|Swiss Franc
|CHF
|138.5
|138.99
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.46
|185.11
|US Dollar
|USD
|141.1
|141.6