Inter Bank Forex Rates – 10 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Jun 10 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Jun 10 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|102.72
|103.07
|Canadian Dollar
|CAD
|109.49
|109.86
|Danish Krone
|DKK
|22.13
|22.2
|Euro
|EUR
|165.22
|165.78
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.85
|18.92
|Japanese Yen
|JPY
|1.37
|1.37
|Saudi Riyal
|SAR
|39.41
|39.54
|Singapore Dollar
|SGD
|107.8
|108.17
|Swedish Korona
|SEK
|15.59
|15.64
|Swiss Franc
|CHF
|148.09
|148.59
|UK Pound Sterling
|GBP
|186.88
|187.51
|US Dollar
|USD
|147.8
|148.3