Inter Bank Forex Rates – 11 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jun 11 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jun 11 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|103.56
|103.91
|Canadian Dollar
|CAD
|111.89
|112.26
|Danish Krone
|DKK
|22.49
|22.57
|Euro
|EUR
|167.98
|168.54
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.93
|18.99
|Japanese Yen
|JPY
|1.37
|1.37
|Saudi Riyal
|SAR
|39.55
|39.69
|Singapore Dollar
|SGD
|108.74
|109.1
|Swedish Korona
|SEK
|15.78
|15.83
|Swiss Franc
|CHF
|149.9
|150.4
|UK Pound Sterling
|GBP
|188.79
|189.42
|US Dollar
|USD
|148.5
|149