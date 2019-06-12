Inter Bank Forex Rates – 12 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jun 12 2019
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jun 12 2019
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.51
|104.86
|Canadian Dollar
|CAD
|113.23
|113.6
|Danish Krone
|DKK
|22.75
|22.83
|Euro
|EUR
|169.94
|170.51
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.16
|19.23
|Japanese Yen
|JPY
|1.38
|1.39
|Saudi Riyal
|SAR
|40.05
|40.18
|Singapore Dollar
|SGD
|110.02
|110.39
|Swedish Korona
|SEK
|15.95
|16.01
|Swiss Franc
|CHF
|151.72
|152.23
|UK Pound Sterling
|GBP
|190.49
|191.13
|US Dollar
|USD
|150.2
|150.7