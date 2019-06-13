Inter Bank Forex Rates – 13 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jun 12 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jun 12 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|105.2
|105.55
|Canadian Dollar
|CAD
|113.94
|114.32
|Danish Krone
|DKK
|22.98
|23.05
|Euro
|EUR
|171.59
|172.16
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.35
|19.41
|Japanese Yen
|JPY
|1.4
|1.4
|Saudi Riyal
|SAR
|40.37
|40.5
|Singapore Dollar
|SGD
|110.97
|111.33
|Swedish Korona
|SEK
|15.95
|16.07
|Swiss Franc
|CHF
|152.64
|153.15
|UK Pound Sterling
|GBP
|192.58
|193.22
|US Dollar
|USD
|151.4
|151.9