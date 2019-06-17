Inter Bank Forex Rates – 17 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Jun 17 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Jun 17 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|107.64
|107.99
|Canadian Dollar
|CAD
|116.66
|117.07
|Danish Krone
|DKK
|23.51
|23.58
|Euro
|EUR
|175.54
|176.11
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.98
|20.05
|Japanese Yen
|JPY
|1.44
|1.45
|Saudi Riyal
|SAR
|41.68
|41.91
|Singapore Dollar
|SGD
|114.12
|114.57
|Swedish Korona
|SEK
|16.49
|16.56
|Swiss Franc
|CHF
|156.51
|157.08
|UK Pound Sterling
|GBP
|197.06
|197.73
|US Dollar
|USD
|156.45
|156.95