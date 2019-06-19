Inter Bank Forex Rates – 19 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jun 18 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jun 18 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|107.17
|107.52
|Canadian Dollar
|CAD
|116.95
|117.36
|Danish Krone
|DKK
|23.58
|23.66
|Euro
|EUR
|176.11
|176.68
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.02
|20.08
|Japanese Yen
|JPY
|1.45
|1.45
|Saudi Riyal
|SAR
|41.76
|41.99
|Singapore Dollar
|SGD
|114.4
|114.78
|Swedish Korona
|SEK
|16.54
|16.6
|Swiss Franc
|CHF
|157.17
|157.7
|UK Pound Sterling
|GBP
|196.35
|196.99
|US Dollar
|USD
|156.8
|157.3