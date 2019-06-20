Inter Bank Forex Rates – 20 June 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Jun 20 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Jun 20 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|108.07
|108.42
|Canadian Dollar
|CAD
|118.43
|118.81
|Danish Krone
|DKK
|23.67
|23.74
|Euro
|EUR
|176.71
|177.28
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.06
|20.12
|Japanese Yen
|JPY
|1.46
|1.46
|Saudi Riyal
|SAR
|41.76
|41.99
|Singapore Dollar
|SGD
|115.31
|115.69
|Swedish Korona
|SEK
|16.59
|16.65
|Swiss Franc
|CHF
|158.33
|158.86
|UK Pound Sterling
|GBP
|198.91
|199.56
|US Dollar
|USD
|156.8
|157.3