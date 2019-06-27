Inter Bank Forex Rates- Jun 27, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Jun 27 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Jun 27 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|114.35
|114.85
|Canadian Dollar
|CAD
|124.53
|125.08
|Danish Krone
|DKK
|24.88
|24.99
|Euro
|EUR
|185.74
|186.58
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.93
|21.21
|Japanese Yen
|JPY
|1.46
|1.47
|Saudi Riyal
|SAR
|43.55
|43.84
|Singapore Dollar
|SGD
|120.67
|121.21
|Swedish Korona
|SEK
|16.88
|17.24
|Swiss Franc
|CHF
|160.68
|161.46
|UK Pound Sterling
|GBP
|199.12
|200.04
|US Dollar
|USD
|163.5
|164