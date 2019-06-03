Inter Bank Forex Rates – June 3, 2019

Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Mon, Jun 03 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Mon, Jun 03 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|102.34
|102.69
|Canadian Dollar
|CAD
|109.33
|109.7
|Danish Krone
|DKK
|22.06
|22.13
|Euro
|EUR
|164.76
|165.32
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.86
|18.92
|Japanese Yen
|JPY
|1.36
|1.36
|Saudi Riyal
|SAR
|39.46
|39.6
|Singapore Dollar
|SGD
|107.33
|107.7
|Swedish Korona
|SEK
|15.51
|15.56
|Swiss Franc
|CHF
|147.23
|147.73
|UK Pound Sterling
|GBP
|186.61
|187.24
|US Dollar
|USD
|148
|148.5