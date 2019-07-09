Inter Bank Forex Rates – 9 July 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jul 09 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jul 09 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|109.5
|109.86
|Canadian Dollar
|CAD
|120.11
|120.53
|Danish Krone
|DKK
|23.65
|23.73
|Euro
|EUR
|176.48
|177.08
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.15
|20.4
|Japanese Yen
|JPY
|1.45
|1.45
|Saudi Riyal
|SAR
|41.92
|42.16
|Singapore Dollar
|SGD
|115.41
|115.91
|Swedish Korona
|SEK
|16.62
|16.87
|Swiss Franc
|CHF
|158.3
|158.87
|UK Pound Sterling
|GBP
|196.89
|197.55
|US Dollar
|USD
|157.4
|157.9