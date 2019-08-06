Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Tue, Aug 06 2019.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Tue, Aug 06 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|107.8
|108.09
|Canadian Dollar
|CAD
|120.39
|120.71
|Danish Krone
|DKK
|23.87
|23.93
|Euro
|EUR
|178.16
|178.61
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.26
|20.49
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.5
|Saudi Riyal
|SAR
|42.28
|42.49
|Singapore Dollar
|SGD
|114.92
|115.23
|Swedish Korona
|SEK
|16.56
|16.8
|Swiss Franc
|CHF
|163.16
|163.59
|UK Pound Sterling
|GBP
|193.13
|193.64
|US Dollar
|USD
|158.8
|159.3