Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, Aug 06 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 75,362 87,809 234,405 Palladium XPD 73,436 85,565 228,417 Platinum XPT 43,971 51,233 136,766 Silver XAG 845 985 2,630