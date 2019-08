Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Thu, Aug 22 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 77,323 90,094 240,506 Palladium XPD 75,188 87,607 233,866 Platinum XPT 43,764 50,992 136,124 Silver XAG 879 1,024 2,733