Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Mon, Aug 26 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 78,113 91,014 242,963 Palladium XPD 74,091 86,328 230,452 Platinum XPT 43,357 50,518 134,858 Silver XAG 893 1,040 2,777