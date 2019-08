Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, Aug 28 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 79,022 92,074 245,791 Palladium XPD 75,926 88,466 236,159 Platinum XPT 44,643 52,017 138,858 Silver XAG 938 1,093 2,919